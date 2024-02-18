«Бетис» – «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч Примеры в Севилье

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» – «Алавес» в 25-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: «Бетис» забьёт во втором тайме за 1.75.

«Бетис» дома будет принимать «Алавес». «Бетис» в последних играх неплох и одержал 2 выездные победы. Была ничья дома с «Хетафе», а до этого «Бетис» обыграл «Мальорку» на выезде, и в последнем туре он победил «Кадис». Ну вот «Бетис» обыгрывает те команды, которые должен обыгрывать.

Что касается соперника «Бетиса» «Алавеса», то была хорошая серия из нескольких матчей подряд без поражений — 3 победы подряд были. Но вот в последних двух турах команда снова притормозила — проиграла «Барселоне» и сыграла вничью с «Вильярреалом» — 1:1 в предыдущем туре.

Есть определенная закономерность, если не брать последние 2 игры, а до этого «Бетис» регулярно в матчах против «Алавеса» забивал во вторых таймах. У «Бетиса» хорошая скамейка, хорошие исполнители выходят на замену. И где-то, если «Алавес» чуть подустанет во 2-м тайме, «Бетис» в домашней игре может этим воспользоваться. Поэтому, проанализировав, посмотрев варианты на эту встречу, я остановился на варианте «Бетис» забьет во 2-м тайме» за хороший коэффициент 1,75», — приводит слова Генича «РБспорт».