«Бохум» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бохум» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.87.

«Понятно, что «Бавария» весьма и весьма нехороша в последнее время. Но, конечно, я удивлен, что это так повлияло на коэффициенты. И то, что мы видим сейчас в обычной жизни, представить себе невозможно в такой игре. Видимо, действительно, букмекеры считают, что кризис «Баварии» продолжается и что она еще не созрела для того, чтобы из него выйти, несмотря на слабого соперника. Мне, наоборот, кажется, что это не может продолжаться вечно. И если Тухель уже не в состоянии управлять командой, значит, игроки должны как-то брать бразды правления в свои руки. Благо, у них есть такой опыт при прежних тренерах.

Я не понимаю, каким образом «Бавария» может не обыграть «Бохум», причем не сделать это уверенно. Мой выбор победа «Баварии» с форой (-1,5) с коэффициентом 1,87. В игре с довольно слабой командой в Германии такую ставку увидишь очень редко. И мне кажется, что этим, конечно, надо пользоваться.

Уверенность моя — 8 по 10-балльной системе. Если эта ставка не пройдет, я готов сказать, что я ничего не понимаю в Бундеслиге», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».