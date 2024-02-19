«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Эвертона» за 1.70.

«Эвертон» и «Кристал Пэлас» встретятся друг с другом. Соперники находятся в схожих ситуациях, они часто теряют очки и борются за выживание. Но если выбирать тут фаворита, то я всё-таки отдаю предпочтение хозяевам поля.

«Эвертону» не повезло с соперниками в последних турах. Клуб сперва сумел дважды не проиграть «Фулхэму» (0:0) и «Тоттенхэму» (2:2), после чего у него, конечно, не было шансов в игре с «Ман Сити» — 0:2. Если брать в учёт игру в Кубке Англии с «Лутон Таун» (1:2), то серия «ирисок» без побед уже насчитывает четыре встречи. А с декабря команда и вовсе выиграла только один раз — как раз у своего соперника по этому туру, у «Кристал Пэлас» в Кубке Англии (1:0).

Сейчас подопечные Шона Дайча идут в зоне вылета, на 18-й строчке. Конечно, они всё ещё борются за выживание и имеют все шансы на то, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге — противники выше не имеют от них большого отрыва. Ну и нужно держать в уме, что без штрафа «Эвертон» стоял бы выше. Впрочем, его форму сейчас всё равно сложно назвать хорошей — выигрывая чаще, клуб и со штрафом шёл бы за пределами зоны вылета.

А вот «Кристал Пэлас» играет без штрафов, тем не менее у него есть реальный шанс скоро опуститься на дно таблицы. Зачастили «орлы» с неудачами — проиграли четыре из пяти встреч. Единственную победу подопечные Ходжсона за этот период добыли в противостоянии с «Шеффилд Юнайтед» с последнего места в лиге (3:2) — и то они были близки к ничьей.

Хотя если брать более длинную дистанцию, то «Пэлас» выступал даже лучше «Эвертона», не так уж часто проигрывал. Но всё равно нынешнее положение дел не устраивает руководство клуба и болельщиков. Всё больше слухов появляется о возможном увольнении Ходжсона.

Я всё-таки верю тут больше в победу «Эвертона». Во-первых, в очных противостояниях, одно из которых проходило совсем недавно, «ириски» не проигрывали. Во-вторых, дома команда Дайча играет не так плохо, навязывает борьбу соперникам. «Кристал Пэлас» сейчас находится совсем не в том состоянии, чтобы давать равный бой коллективу из Ливерпуля», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».