«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: во сколько начало матча АПЛ, какие прогнозы и ставки

19 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «ирисок» можно с коэффициентом 1.68. Шансы «орлов» оцениваются в 5.40. На ничью дают коэффициент 3.82.

Аналитики считают, что игра «Эвертон» — «Кристал Пэлас» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

«Ириски» плохо проводят этот сезон. Команда находится на 18-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков в 24 матчах. Клуб выиграл восемь встреч и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Эвертон» провёл 12 игр, в которых одержал три победы. Напомним, решением федерации у него сняли 10 очков.

«Кристал Пэлас» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка в 24 встречах. На выезде он провёл 12 матчей, одержав три победы и три раза сыграв вничью.