ПСВ – «Боруссия» Д: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ПСВ – «Боруссия» Д в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Ещё один матч Лиги чемпионов пройдет в Нидерландах. ПСВ у себя дома сыграет против дортмундской «Боруссии». ПСВ — лидер чемпионата Голландии, очень далеко уже от конкурентов он убежал — на 10 очков. «Боруссия» выглядит не так стабильно. ПСВ ни разу у себя в чемпионате не проиграл. Очень неплохо смотрелась команда на групповой стадии. А у «Боруссии» определенные игровые проблемы есть, и главный тренер дортмундского клуба отметил, что в последнем матче с «Вольфсбургом» «Боруссия» смотрелась очень неровно, очень неряшливо, в каких-то моментах, и качества в игре «Боруссии» не хватало. о у «Боруссии» классная атака. Редкий матч, когда «Боруссия» уходит с поля без забитого мяча, поэтому на контратаках, на быстрых вылетах вперед она, конечно, ПСВ подловить может.

Не сказать, что ПСВ сверхнадежно действует в обороне. Это было видно в матчах на групповом этапе. Поэтому здесь атака на атаку. Если мы говорим про атаку, сильную у тех и у других, достаточно быструю атаку, то моменты, скорее всего, должны быть и, как мне кажется, должны быть забитые мячи.

Мой прогноз – «обе забьют» за 1.60», — приводит слова Генича «РБ спорт».