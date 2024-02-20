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ПСВ – «Боруссия» Д: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСВ – «Боруссия» Д: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ПСВ – «Боруссия» Д в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Ещё один матч Лиги чемпионов пройдет в Нидерландах. ПСВ у себя дома сыграет против дортмундской «Боруссии». ПСВ — лидер чемпионата Голландии, очень далеко уже от конкурентов он убежал — на 10 очков. «Боруссия» выглядит не так стабильно. ПСВ ни разу у себя в чемпионате не проиграл. Очень неплохо смотрелась команда на групповой стадии. А у «Боруссии» определенные игровые проблемы есть, и главный тренер дортмундского клуба отметил, что в последнем матче с «Вольфсбургом» «Боруссия» смотрелась очень неровно, очень неряшливо, в каких-то моментах, и качества в игре «Боруссии» не хватало. о у «Боруссии» классная атака. Редкий матч, когда «Боруссия» уходит с поля без забитого мяча, поэтому на контратаках, на быстрых вылетах вперед она, конечно, ПСВ подловить может.

Не сказать, что ПСВ сверхнадежно действует в обороне. Это было видно в матчах на групповом этапе. Поэтому здесь атака на атаку. Если мы говорим про атаку, сильную у тех и у других, достаточно быструю атаку, то моменты, скорее всего, должны быть и, как мне кажется, должны быть забитые мячи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мой прогноз – «обе забьют» за 1.60», — приводит слова Генича «РБ спорт».

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