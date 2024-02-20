ПСВ — «Боруссия» Дортмунд: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Нидерландах

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Боруссии» Дортмунд с форой (0) за 2.35.

«ПСВ и «Боруссия» Дортмунд сыграют в первом матче 1/8 финала ЛЧ. На первый взгляд не самая яркая вывеска. Хотя соперники равны, уверен, что нас тут ждёт интересный футбол. Пусть фаворитами я тут больше вижу немцев.

ПСВ – очень сильный и крепкий представитель нидерландского чемпионата. Собственно, в Высшей лиге клуб сейчас и уверенно лидирует, имея отрыв от преследователей более чем 10 очков. Вероятно, судьба титула в Нидерландах уже предопределена. Красно-белые чередуют победы и редкие ничьи. Единственное поражение им в конце января нанёс «Фейеноорд» в Кубке – 0:1.

Группа ЛЧ у подопечных Петера Боша была довольно трудная, почти все соперники претендовали на выход в плей-офф. Хотя, конечно, «Севилья» никакую конкуренцию противникам не смогла навязать. Так что за выход из группы ПСВ боролся с «Лансом» и с «Арсеналом», финишировав вторым по итогу.

А вот у «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов была «группа смерти»: ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл». Интрига в их квартете сохранялась до самого последнего тура. Хотя жёлто-чёрные показали себя лучше других команд и финишировали первыми с небольшим отрывом от преследователей.

Но вот этот розыгрыш Бундеслиги у подопечных Эдина Терзича проходит не лучшим образом. Слишком часто себе клуб позволяет терять очки. «Боруссия» даже одно время шла на серии без побед, из-за чего выпала из борьбы за лидерство. В последнее время результаты дортмундцев выправились – они давно не проигрывали и сейчас располагаются на четвёртой строчке в таблице.

Стоит отметить, что «Боруссия» в Бундеслиге и в Лиге чемпионов – две совсем разные команды. В еврокубке клуб умеет добывать победы, особенно на выезде. Остановить жёлто-чёрных может только топовый противник. ПСВ – крепкая команда, которая, на самом деле, определённые шансы на выход в четвертьфинал имеет. Но всё-таки сейчас я отдам предпочтение гостям», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».