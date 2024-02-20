ПСВ — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.74.

«Интересный матч в Лиге чемпионов. Ну, во-первых, противостояние голландских и немецких клубов — это всегда эмоционально и довольно драматично. Во-вторых, довольно редкий случай в сегодняшнем европейском футболе, когда на поле выйдут две команды с очень похоже скомпонованной атакой, точнее, даже с её наконечниками – Люком де Йонгом и Никласом Фюллькругом. Это нападающие, которых вполне можно сравнивать. Они довольно однотипные, кто-то, может быть, считает, что старомодные. Но центральные нападающие — сейчас вообще позиция дефицитная. И, наверное, команды такого уровня, которые выходят в плей-офф Лиги чемпионов, крайне редко могут играть без центрфорварда. Для этого нужны прям игроки высочайшего исполнительского уровня, исполнительского мастерства. Так что это тоже любопытное такое противостояние.

Но самое главное здесь — то, что ПСВ возглавляет Петер Бос, который работал с дортмундской «Боруссией», который очень ярко там начал, одержав шесть побед на старте чемпионата, но в итоге был уволен ещё до Нового года. И я думаю, что он, конечно, это не забыл. И для него это будет определённая мотивация — игра против Дортмунда.

ПСВ, наверное, чувствует, что шансы есть, потому что «Боруссия» — команда не очень стабильная. С другой стороны, сама «Боруссия» в принципе может считать, что ей повезло с жеребьёвкой. Соперник проходимый. Я не понимаю, почему такой перекос на ПСВ в ставках. По мне так должно быть на равных — даже в этом матче. Есть вариант поставить «Боруссия» не проиграет» с коэффициентом 1.74. Ну так это же просто прекрасно. С какой стати они должны проиграть? Я думаю, что здесь будут голы, и, вполне возможно, «Боруссия» даже выиграет выездной матч. 1.74 на «Боруссия» не проиграет» — это просто шикарно», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».