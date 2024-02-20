ПСВ — «Боруссия» Дортмунд: ставка Эльвина Керимова на игру плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов предложил ставку на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.10.

«ПСВ и «Боруссия» Дортмунд померяются силами в 1/8 финала Лиги чемпионов. Красно-белые сейчас с отрывом лидируют в чемпионате Нидерландов. ПСВ очень много забивает в дивизионе, играет в атакующий футбол и создаёт много моментов. Очень результативная атака у команды Петера Боша.

Открытый футбол мы видели и в группе Лиги чемпионов со стороны ПСВ. Так что я не думаю, что клуб из Эйндховена будет отказываться от своей игры дома с «Боруссией». Мне кажется, что это будет яркий матч. «Дортмунд» вышел из «группы смерти» в Лиге чемпионов с хорошим плотным контратакующим планом. Коллектив смог опередить «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл». Я думаю, что жёлто-чёрные вполне в состоянии подстроиться и под ПСВ. Всё-таки в позиционных атаках у «Боруссии» есть проблемы. Вскрывать дортмундцев тяжело, но ПСВ ничего не будет вскрывать — он будет играть открыто. И это вполне удобный расклад для «Дортмунда».

В последнем матче чемпионата «Боруссия» сыграла вничью, а ПСВ выиграл свой матч — причём почти 70 минут провёл в большинстве, но выиграл, в общем-то, по счёту скромно. А вот дортмундцы обидно потеряли очки с «Вольфсбургом» — 1:1, ничья. Уже второй раз в году подопечные Эдина Терзича так очки потеряли. Но я думаю, что игра с «Вольфсбургом» не может быть ориентиром. В данном случае совсем другой соперник.

Здесь я думаю, что можно быть уверенным в большом количестве голов. ПСВ играет в открытый футбол, а «Боруссия» будет опасна на контратаках. Так что мой прогноз тут — обе забьют и тотал голов матча больше 2.5 с коэффициентом 2.10 от «БК Винлайн». Это игра про голы, вообще противостояние должно быть интересным. «Дортмунд» будет удобно играть на пространстве, а ПСВ свои моменты, конечно, тоже будет создавать», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».