«Интер» — «Атлетико»: ставка Эльвина Керимова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Атлетико».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«Интер» и «Атлетико» проведут матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланцы играют лучше в сравнении с прошлым сезоном. Сложно было себе такое представить, но Симоне Индзаги делает все, чтобы его команда развивалась, прогрессировала. «Интер» сейчас уверенно лидирует в чемпионате и, скорее всего, Скудетто возьмёт.

«Интер» — лучший по xG в Серии А, еще и меньше всех допускает моментов у своих ворот. Это тоже супер показатель. Команда со стандартов много создаёт, может мяч держать и на контратаках играть.Сейчас миланцы стали гораздо больше мяч держать. У Индзаги может быть сразу несколько планов на игру. Основной план сейчас, скорее всего, доминирование дома с «Атлетико», я думаю.

В последнем матче с «Салернитаной» «Интер» уверенно победил и выдал феноменальную статистику по ударам — 28 к 1. Понятно, что «Интер» много моментов создаёт, ещё мало допускает их у своих ворот. Понятно, что «Салерниатана» — слабый соперник. Но миланцы все равно очень стабильны в своих результатах. «Интер» не останавливается и выдаёт шикарный сезон.

Что касается «Атлетико», то в последнем матче мадридцы в чемпионате тоже уверенно выиграли, даже с разницей в пять мячей. При этом, они играли с 35% владения. Еще и была ротация состава у Симеоне. «Атлетико», отдав мяч на пространстве соперника, уверенно обыграл его, два быстрых гола.

При этом, сами «матрасники» тоже любят мяч держать. Доминировать они тоже могут. Но не уверен я, что мы увидим на «Сан-Сиро» такой сценарий, при котором именно «Атлетико» будет давать условия. Я бы такой вариант прогноза выбрал — количество голов два или три за матч с коэффициентом 2,00.

Я не думаю, что здесь будет какой-то разгромный результат, который лишит ответный матч всякого смысла. Нет, предполагаю, что может быть победа «Интера» — 2:1 или, может быть, ничья 1:1. Все может быть, «Атлетико» тоже очень сильная команда. Это вообще лучшая пара на этой стадии 1/8 финала ЛЧ. Мне кажется, что ставка на количество голов два или три вполне подходящая для такой игры. Примерно это я и жду», — приводит слова Керимова «Всепроспорт».