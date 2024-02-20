«Интер» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Милане

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Атлетико».

Ставка: победа «Интера» за 1.83.

«Интер» сыграет с «Атлетико» в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы будут биться с миланцами на стадионе «Сан-Сиро».

Миланский «Интер» продлил свою победную серию перед ЛЧ до восьми игр, при этом он не знает поражений уже с 20 декабря, когда сенсационно вылетел от «Болоньи» в Кубке Италии. Да и то этот проигрыш оказался всего лишь вторым в текущем сезоне. В блестящей форме находятся «нерадзурри», чего не скажешь о его ближайшем сопернике.

«Атлетико» играет куда хуже. Он не мог победить в трёх матчах кряду и лишь в последней встрече с «Лас-Пальмасом» оторвался по полной. Но вряд ли это может стать большим козырем в преддверии битвы в ЛЧ.

Вообще, у «Атлетико» в текущем сезоне большие проблемы с играми на выезде. В чемпионате Испании идёт по этому показателю лишь на восьмой позиции. Но на групповом этапе Лиги чемпионов у мадридцев показатели были получше: они ни разу не проиграли и набрали пять очков из девяти возможных.

«Интер» дома играет сокрушительнее, чем на выезде. В Лиге чемпионов он ни разу не проиграл на своем стадионе и лишь однажды потерял очки уже в ничего не значащем матче с «Реалом Сосьедад». При этом именно дома «нерадзурри» потерпели два сенсационных и единственных поражения в текущем сезоне: от «Болоньи» и от «Сассуоло».

В матчах друг против друга команды уже встречались. Но это был всего лишь один матч, правда, в Суперкубке УЕФА, и был он аж 14 лет назад. Поэтому сравнивать те и нынешние команды совершенно бессмысленно.

Думаю, что «Интер» будет играть первым номером, а гости в привычном стиле закроются и постараются создать массу проблем мощной миланской атаке. Но вряд ли оборонительные редуты выдержат такой натиск, тем более на «Сан-Сиро». Считаю, в первой встрече выиграют миланцы», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».