«Интер» – «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» – «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Интера» по угловым с форой (-1.5) за 1.75.

«Вторая неделя плей-офф Лиги чемпионов, первые матчи 1/8 финала. Очень любопытная, очень интригующая пара «Интер» — «Атлетико», такие скрытые фавориты нынешнего розыгрыша. «Интер» — финалист прошлого сезона, и очень здорово он играет в нынешнем сезоне в Серии А. Мало кто сомневается, что «Интер» снова завоюет скудетто.

А «Атлетико» выступает достаточно неровно. Хорошие последние матчи выдали и те, и другие в своих чемпионатах. «Интер» выиграл крупно — 4:0 у «Салернитаны». «Атлетико» порезвился в матче с «Лас-Пальмасом» и забил аж целых пять мячей. Это без Мораты и Гризманна, которые в этом матче не принимали участия.

Здесь, конечно, плотность игры будет повыше. «Интер» сейчас мне кажется более плотным, что ли, коллективом и лучше понимает, в какой футбол ему играть. «Атлетико» меняет схемы — с трёх центральных защитников на двух. В общем, есть определённые неровности в игре «Атлетико» Мадрид, чего не скажешь про команду Индзаги. «Интер» — лидер Серии А по количеству угловых в среднем за матч. И очень активно у него работают фланги, очень здорово работает атака с Тюрамом и Лаутаро Мартинесом.

В общем, я думаю, что результат и тоталы в этой игре сложно прогнозировать, очень сложно предположить, как игра сложится. Мне кажется, надо исходить из статистики. И здесь я бы сыграл угловые в пользу «Интера», потому что, действительно, команда очень много атакует через разные фланги и много угловых зарабатывает. Ещё раз повторюсь: «Интер» — лидер Серии А по угловым в среднем за матч, команда, здорово использующая оба атакующих фланга.

Поэтому в матче «Интер» — «Атлетико» я бы сыграл победу хозяев по угловым с форой (-1.5) за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».