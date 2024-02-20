«Интер» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов 20 февраля

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» – «Атлетико».

Ставка: победа «Интера» за 1.83.

«Очень интересный ожидается матч. Две команды играют примерно по одной схеме. «Интер» — лидер и практически без пяти минут чемпион Италии. «Атлетико» борется за тройку призёров в чемпионате Испании. Достаточно крепкая команда. Немножко изменила свою философию игры.

Но, зная наставника испанцев Диего Симеоне, уверен, что он будет серьёзно настраивать команду, даже несмотря на то, что будет ещё ответный матч, который пройдёт на поле «Атлетико». Не знаю, как в итоге завершится это противостояние, в первом матче в Италии я поставил бы на «Интер». У итальянцев ожидается большая поддержка болельщиков, и если «Интер» хочет пройти дальше – дома обязательно нужно побеждать. В ответной игре в Испании будет крайне тяжело, и необходимо создавать какой-то задел на своём поле. Думаю, «Интер» победит», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».