Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Интер» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов 20 февраля

«Интер» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов 20 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» – «Атлетико».

Ставка: победа «Интера» за 1.83.

«Очень интересный ожидается матч. Две команды играют примерно по одной схеме. «Интер» — лидер и практически без пяти минут чемпион Италии. «Атлетико» борется за тройку призёров в чемпионате Испании. Достаточно крепкая команда. Немножко изменила свою философию игры.

Но, зная наставника испанцев Диего Симеоне, уверен, что он будет серьёзно настраивать команду, даже несмотря на то, что будет ещё ответный матч, который пройдёт на поле «Атлетико». Не знаю, как в итоге завершится это противостояние, в первом матче в Италии я поставил бы на «Интер». У итальянцев ожидается большая поддержка болельщиков, и если «Интер» хочет пройти дальше – дома обязательно нужно побеждать. В ответной игре в Испании будет крайне тяжело, и необходимо создавать какой-то задел на своём поле. Думаю, «Интер» победит», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android