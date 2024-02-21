«Наполи» — «Барселона»: фрибет до 30 тысяч рублей к матчу Лиги чемпионов

21 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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С тех пор как стало известно об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера, у неаполитанцев начался регресс. В начале сезона их руководство доверилось Руди Гарсии. Однако после невнятного старта оно уволило француза и пригласило Вальтера Маццарри, ранее уже руководившего командой. Это решение себя не оправдало. В итоге перед матчем с «Барселоной» было объявлено об увольнении Маццарри. Новым тренером «Наполи» стал возглавляющий сборную Словакии Франческо Кальцона. Сообщается, что стороны заключили контракт до конца сезона. Вполне вероятно, назначение опытного специалиста воодушевит лидеров «партенопейцев», но оно может оказать и негативный эффект.

У «Барселоны» тоже довольно туманное будущее, ведь Хави объявил об уходе по окончании сезона. Тем не менее дела у неё идут определённо лучше, чем у «Наполи». Сине-гранатовые располагаются на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Отставание от лидирующего «Реала» большое, но и отрыв от идущего следом «Атлетико» комфортный.

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