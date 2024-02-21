«Порту» — «Арсенал»: зарегистрируйся и получи бонус до 30 тысяч рублей к матчу ЛЧ!

21 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Для «Порту» сезон складывается не лучшим образом. Он располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии. Подопечные Сержиу Консейсау выиграли только 15 из 22 матчей. За этот отрезок времени они пропустили лишь 16 мячей, но и забили, по собственным меркам, мало — 37 голов.

«Арсеналу» пошёл на пользу недавний перерыв. Во всех пяти последних турах в чемпионате Англии он одержал результативные победы. Сначала «канониры» обыграли «Кристал Пэлас» (5:0) и «Ноттингем Форест» (2:1), а затем – «Ливерпуль» (3:1), «Вест Хэм» (6:0) и «Бёрнли» (5:0).

Таким образом, лондонцы вернулись в чемпионскую гонку АПЛ. Они сократили отставание от лидирующих мерсисайдцев до двух очков.

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