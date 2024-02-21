«Наполи» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона».

Ставка: ничья за 3.60.

«Наполи» сыграет с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч между командами пройдёт в Неаполе.

«Наполи», проводящий ужасный постчемпионский сезон, ещё сильнее ухудшил своё положение перед битвой с «Барселоной». Команда умудрилась с трудом уйти от поражения в игре со скромным «Дженоа» и уступить на выезде «Милану». А победа над «Вероной» до этого не особо выбивается из этой серии, поскольку жёлто-синие слишком слабы, чтобы реально оказать сопротивление даже такому «Наполи».

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В итоге неаполитанцы в этом сезоне, скорее всего, не только не приблизятся к тройке лидеров, но и вообще пролетят мимо еврокубков. С одной стороны, это должно их серьёзно настроить на борьбу за победу в Лиге чемпионов. Но, с другой, там слишком много сильных команд, и даже неуверенно выступающая в этом сезоне «Барселона» — очень серьёзное испытание для подопечных Вальтера Маццарри.

«Барселона» же чередует в этом сезоне успешные отрезки с сенсационными результатами. Например, после двух убедительных побед над «Осасуной» и «Алавесом» разделила очки с «Гранадой» и с трудом обыграла «Сельту». Но всё же в ЛЧ она опытный боец, в отличие, к примеру, от «Наполи», который не так часто появляется в этом турнире, особенно в плей-офф.

В плей-офф Лиги чемпионов команды, кстати, уже пересекались на этой же стадии в сезоне-2019/2020, и тогда сильнее оказалась «Барса», а через два года они встретились уже в Лиге Европы на стадии 1/16 финала, и снова пробились сине-гранатовые. Но сравнивать те и эти команды довольно сложно. На тот момент «Наполи» ещё не был чемпионом Италии, а Хави только начинал свою тренерскую карьеру в столице Каталонии. Тем не менее дважды подряд «Барса» показала, что она опытнее «Наполи» в сражениях уровня плей-офф. А здесь, думаю, что первый матч команд в 1/8 финала Лиги чемпионов завершится вничью», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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