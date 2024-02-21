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«Порту» – «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Португалии

«Порту» – «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Португалии
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Порту» – «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: «Порту» забьёт 1 или 2 гола за 1.75.

«Очень интригующая и не совсем понятная по тому, как может сложиться, игра нас ожидает в Порту. «Порту» сыграет с «Арсеналом». «Порту» сейчас третья команда чемпионата, недавно он оступился в чемпионате – проиграл «Ароке» (2:3). Но у себя дома на «Драгау» «Порту» выступает весьма убедительно. И, конечно, «Порту» знает, что «Арсенал» сейчас громит всех подряд. В последнем туре «Арсенал» выиграл – 5:0, до этого обыграл «Вест Хэм» — 6:0. В общем, залетает у него практически всё, причём забивают разные футболисты — Сака, Троссард, Эдегор. Ну, в общем, сейчас «Арсенал» действительно выглядит максимально качественно, результативно и очень убедительно.

Но не пропускать на регулярной основе «Арсенал» не может, тем более «Порту», играющий у себя на «Драгау», всегда с его бразильской группой атаки имеет четыре-пять шансов в матче, в зависимости, конечно, от соперника.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вряд ли эта игра получится сверхоткрытой, на встречных курсах. Но, я думаю, «Порту» какой-нибудь стандарт может реализовать, убежать в контратаку и забить. Но сомневаюсь, что оборона «Арсенала» пропустит больше двух мячей. Поэтому мой прогноз на матч – «Порту» забьёт 1 или 2 гола» за хороший коэффициент 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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