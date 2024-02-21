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«Порту» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

«Порту» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Порту» – «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 1.5 за 2.05.

«Как играет в последних матчах «Арсенал» — это просто фантастика. Забивают какое-то невообразимое количество мячей для уровня АПЛ. Всё получается у команды Артеты. Видим, как пошёл на пользу лондонцам сбор в январе. Сумели и отдохнуть, и подготовиться, и наиграть. Смена обстановки – очень важная вещь для всего процесса.

«Порту», на мой взгляд, стал слабее, если сравнивать с прошлыми сезонами. Не хватает класса игроков. Тренер выжимает максимум, и в Лиге чемпионов это видно. Дали бой «Барселоне», разобрались с остальными соперниками. Но в чемпионате на дистанции уступают главным конкурентам. И сдержать такой сумасшедший «Арсенал» вряд ли удастся.

«Порту» может забить на своём поле, но пропустит наверняка больше. В атаке «Арсенала» просто не знаешь, кого нужно держать. Немного наш «Спартак» напоминает. Там любой мог исполнить. И здесь такая же история. В группе атаки все меняются местами, смотреть за этим очень любопытно.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я ставлю на победу «Арсенала» и тотал больше 1.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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