«Порту» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Порту» – «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 1.5 за 2.05.

«Как играет в последних матчах «Арсенал» — это просто фантастика. Забивают какое-то невообразимое количество мячей для уровня АПЛ. Всё получается у команды Артеты. Видим, как пошёл на пользу лондонцам сбор в январе. Сумели и отдохнуть, и подготовиться, и наиграть. Смена обстановки – очень важная вещь для всего процесса.

«Порту», на мой взгляд, стал слабее, если сравнивать с прошлыми сезонами. Не хватает класса игроков. Тренер выжимает максимум, и в Лиге чемпионов это видно. Дали бой «Барселоне», разобрались с остальными соперниками. Но в чемпионате на дистанции уступают главным конкурентам. И сдержать такой сумасшедший «Арсенал» вряд ли удастся.

«Порту» может забить на своём поле, но пропустит наверняка больше. В атаке «Арсенала» просто не знаешь, кого нужно держать. Немного наш «Спартак» напоминает. Там любой мог исполнить. И здесь такая же история. В группе атаки все меняются местами, смотреть за этим очень любопытно.

Я ставлю на победу «Арсенала» и тотал больше 1.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».