«Порту» — «Арсенал»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги чемпионов 21 февраля

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» – «Арсенал».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.08.

«Мне кажется, что «Арсенал» слегка перебил свои голы в последних встречах. А у «Арсенала» не такая большая скамейка запасных, которая позволяет хорошо ротировать состав.

«Порту» – это тот клуб, который в Лиге чемпионов чувствует себя уверенно. Команда у себя дома вообще никому не проигрывает, поэтому мне кажется, что это будет очень тяжёлая игра для «Арсенала» и тут голов мы много не увидим. Но мне кажется, что они всё-таки как-то раскочегарятся и после перерыва кто-то кому-то забьёт.

Мне нравится ставка второй тайм больше первого, потому что это нас уводит от поиска победителя в этой встрече и не входит в противоречие с «верхом» или «низом», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».