«Порту» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.73.

«Порту» примет лондонский «Арсенал» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды проведут игру на стадионе «Драгау».

Португальцы вышли из группы Лиги чемпионов со второго места, и из топ-соперников на этой стадии у них была лишь «Барселона», которой они дважды проиграли. Но с остальными противниками разобрались легко, хотя топовыми по меркам ЛЧ их вряд ли можно назвать.

Лондонский «Арсенал» смотрится куда сильнее. В чемпионате Англии в этом году он уступил лишь раз, зато потом обыграл пять соперников подряд, а два последних матча выиграл с общим счётом 11:0, причём оба раза в гостях, что особенно должно напрягать португальцев в преддверии домашнего поединка с «канонирами».

Ещё одна новость про «Арсенал», которая явно наведёт ужас на болельщиков португальской команды перед первой игрой, это факт, что «канониры» являются лучшей командой АПЛ по очкам на выезде. А английский чемпионат по уровню соперничества точно идёт первым в списке среди топ-5 лиг Европы. Позади «Арсенала» идут «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Порту» дома смотрится очень мощно на внутренней арене, но серьёзных соперников там, за исключением «Бенфики» и «Спортинга», не найти, при этом обе встречи этим двум клубам «драконы» в текущем сезоне проиграли, правда, на выезде. Но больших плюсов перед игрой с «Арсеналом» это им не добавляет.

В очных матчах португальцы уже пересекались с лондонцами, однако это было больше 10 лет назад, и вряд ли сейчас такие сравнения актуальны. Но одно понятно точно: первым номером в этой битве будут играть «канониры», а «драконам» остаётся уповать на контратаки. Вот только «Арсенал» в последних гостевых встречах показал, как может защищаться. И, скорее всего, с этим у португальцев возникнут большие трудности. Считаю, что в первой игре «Порту» и «Арсенала» победит лондонская команда», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».