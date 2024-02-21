«Наполи» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на игру плей-офф Лиги чемпионов 21 февраля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» – «Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал больше 1.5 за 1.80.

«Вообще не знаю, чего ждать от «Наполи». Опять поменяли тренера. Как будет команда выглядеть, во что играть – не представляю. Но сомневаюсь, что все моментально встрепенутся и сыграют на свой уровень прошлого сезона. В такие чудеса не верю.

«Барселона», может быть, не лучший футбол показывает, особенно в обороне, но впереди моментов много. Если реализация не подведёт, то с таким «Наполи» могут и на выезде разобраться. Класса для этого достаточно.

Уверен, что каталонцы забьют, могут и больше одного мяча. В то же время и хозяева при переполненных трибунах будут стараться атаковать. Хвича на фоне слухов о переходе в «Барселону» захочет проявить себя. Поэтому выберу осторожную ставку – «Барселона» не проиграет и тотал больше 1.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».