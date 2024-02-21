«Наполи» — «Барселона»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Италии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона».

Ставка: победа «Наполи» за 2.70.

«Наполи» и «Барселона» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Интересная пара. Сейчас они примерно равны — обе команды испытывают определённые проблемы.

Конечно, сейчас уже ни о какой защите титула в Италии у «Наполи» речи не идёт. Собственно, намёк на это был ещё летом, когда команду покинул главный «дирижёр» коллектива — Спаллетти. Не смог он прийти к согласию с непростым руководством. С новым тренером Вальтером Маццарри неаполитанцы проводят тяжёлый сезон и пока даже рискуют не попасть в еврокубки по итогам сезона — уже долгое время «Наполи» больше тяготит к середине турнира, а не к верхушке.

Последние результаты команды Маццарри не внушают никакого оптимизма. Да, обыграть «Милан» в нынешнем состоянии клубу было не под силу, тут без сюрпризов — 0:1. Однако вот с «Дженоа» (1:1) и с Лацио» (0:0) очков действующий чемпион Италии мог бы набрать и больше. В этом сезоне дуэт Хвичи и Осимхена уже не так результативен — грузин перестал часто забивать, у нигерийца тоже есть проблемы. Более того, Осимхен ещё и может не сыграть с «Барселоной» — он пропустил прошлый матч, только что вернулся с Кубка Африки.

Но вот кто понимает проблемы «Наполи» в этом сезоне, так это именно каталонцы. Тоже тут ни о какой стабильности речи не идёт. Хотя, в отличие от своего соперника из Италии, команда Хави добывает больше побед и идёт довольно высоко в таблице Примеры — на третьем месте. Да, догнать лидирующий «Реал» уже будет тяжело сине-гранатовым, но за вторую строчку с «Жироной» они ещё могут побороться.

Учитывая травмы, смену поколений игроков, участие в Лиге чемпионов, можно было бы простить «Барсе» некоторые оплошности. Но всё-таки ожидания от клуба высочайшие. Так что не так удивили новости о том, что Хави покинет тренерское место команды по итогам сезона. Сейчас для него ЛЧ — главный турнир, в котором можно добиться успеха.

Из всего вышесказанного становится понятно, что оба клуба сейчас находятся в нестабильном состоянии. Чего стоит даже игра «Барселоны» с аутсайдером Ла Лиги недавно — 3:3 с «Гранадой». Большие проблемы у каталонцев есть в защите. Ну а на стороне «Наполи» сегодня будет домашний стадион и запредельная мотивация. Всё-таки в этом беспросветном сезоне проход в четвертьфинал ЛЧ будет большим счастьем для фанатов неаполитанцев», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».