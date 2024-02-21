«Ак Барс» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.24.

«В Казани состоится отнюдь не рядовой матч регулярки, в котором встретятся «Ак Барс» и ярославский «Локомотив».

Подопечные Игоря Никитина, похоже, уже не поднимутся выше третьего места в Западной конференции, но и не опустятся ниже. Сейчас у ярославцев 89 очков в 65 матчах. А свою последнюю игру железнодорожники провели у себя на льду 17 февраля и всухую обыграли «Салават Юлаев» из Уфы – 3:0. Даниил Исаев, Артур Каюмов, Степан Никулин и Максим Шалунов стали героями той встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2024, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Зинэтулы Билялетдинова 18 февраля встречалась на выезде с магнитогорским «Металлургом». И казанцы уступили в упорной борьбе 1:2. Причём Райли Барбер сравнял счёт на 50-й минуте, но в овертайм «Магнитка» «Белых барсов» не пустила. Поэтому к своему спокойному состоянию, связанному с тем, что «Ак Барс» твёрдо идёт на четвёртой строчке Восточной конференции, добавится ещё и традиционная спортивная злость после поражения, плюс желание порадовать своих болельщиков. А также надо взять реванш за декабрьское поражение в Ярославле (1:3)», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».