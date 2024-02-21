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«Наполи» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Неаполе

«Наполи» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Неаполе
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Наполи» – «Барселона».

Ставка: ничья за 3.55.

«Это будет матч двух неудачников нынешнего сезона. Футболисты «Наполи» разочаровали своим выступлением в чемпионате Италии, а игроки «Барселоны» — в своём родном испанском первенстве. Но если «Барса» бьётся за место в тройке, то «Наполи» выступает и того хуже, занимая на данный момент в таблице девятое место. Что касается «Барселоны», думаю, что она ещё сможет побороться за второе место – о первом и думать уже не приходится.

И те, и другие («Наполи» в большей степени) в этом сезоне показывают очень некачественный футбол. В связи с этим передряги с тренерскими штабами, где-то смена, где-то будет смена.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что прогноз на эту пару делать крайне сложно. От первого матча, конечно, будет зависеть многое, но почему-то мне кажется, что эта встреча завершится вничью. «Барса» на данный момент сильнее, но за счёт того, что играет в гостях, шансы уравниваются, а потому поставлю на ничью», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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