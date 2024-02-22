«Рома» — «Фейеноорд»: фрибет до 30 тысяч рублей к матчу Лиги Европы

22 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Смена наставника оказывает положительное влияние на «Рому». В последних пяти турах в чемпионате Италии под руководством Даниэле Де Росси она уступила только лидирующему «Интеру» (2:4). Обыграли «джаллоросси» сначала «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1) и «Кальяри» (4:0), а затем «Фрозиноне» (3:0).

Одним из главных героев последней встречи стал Сердар Азмун. Он провёл на поле все 90 минут и записал на свой счёт гол. Ранее бывший нападающий «Зенита» забил мяч в полуфинальной встрече Кубка Азии. Он поразил ворота будущего победителя турнира ударом через себя.

Иранец набрал очень хорошую форму, но в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фейеноордом» Де Росси решил оставить его в запасе. Встреча проходила в Роттердаме и ознаменовалась ничьей — 1:1. В целом для римлян это вполне неплохой результат. Хотя Ромелу Лукаку заявил, что радоваться рано.

В чемпионате Нидерландов дела у клуба из Роттердама идут неплохо. Он располагается на втором месте в турнирной таблице. В 22 встречах в первенстве подопечные Арне Слота уступили только «Твенте» (1:2) и лидирующему ПСВ, а также четыре раза сыграли вничью. За этот период времени они забили 56 мячей, а пропустили 17.

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