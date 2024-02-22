«Ренн» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Ренн» — «Милан».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.95.

«Ренн» в ответной встрече 1/16 финала в Лиге Европы сразится с «Миланом». Французы примут итальянцев на своём стадионе «Роазон Парк».

«Милан» был настолько убедителен в первой игре, что не оставил сомнений в том, что именно он пробьётся в следующую стадию плей-офф. Потому ответный матч становится обычной формальностью. Но это не значит, что он будет совсем неинтересным.

Учитывая, что «Милан» сражается за медали в Серии А, наверняка Стефано Пиоли захочет поберечь своих лидеров и оставит их на скамейке запасных, но в случае чего будет готов выпустить и на поле. Это немного развяжет руки «Ренну», который к тому же будет хозяином поля. Еще одним фактором здесь в пользу такого развития событий является сенсационное поражение миланцев в последней игре в Серии А от скромной «Монцы». Подопечные Пиоли уже явно настроены на дальнейшее продолжение борьбы за медали в чемпионате и, пожалуй, ждут следующего соперника в плей-офф.

«Ренн» хотя и был по счёту разбит в первой встрече, явно мог претендовать на большее, особенно в первом тайме, где игра была, скорее, равной. Но во второй половине игры класс взял своё. А учитывая всё вышеперечисленное, наверняка с первых же минут французы побегут вперёд, желая забить быстрый гол. Мячи в любом случае в этом матче должны быть, так как обе команды любят играть в атаку. Французы после поражения от «Милана» оставили не у дел «Клермон» со счётом 3:1, да и среди клубов Лиги 1 они входят в тройку лидеров по количеству забитых мячей, а миланцы и вовсе идут вторыми в Серии А по данному показателю.

Уверен, что судьба путёвки уже решена. «Ренн» вполне способен победить, но вряд ли с разгромным счётом, да и «Милан» в любой момент может включить такие скорости, что снесёт французов с пути. В одном уверен на все 100%: голов в этой встрече будет немало, минимум три», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».