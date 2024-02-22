«Ренн» — «Милан»: прогноз Семёна Зигаева на ответный матч плей-офф Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Ренн» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Ренн» продолжает показывать феноменальные результаты в Лиге 1. Побед подряд накопилось уже шесть, последняя из них над «Клермоном» в минувшие выходные. Счёт 3:1, забил Омари, дубль сделал Террье. Команда Жюльена Стефана всё ещё седьмая, но на данный момент смогла максимально приблизиться к зоне еврокубков.

Встречу на «Сан-Сиро» «Ренн» откровенно провалил. Счёт 0:3 горел уже в самом начале второго тайма, теперь, чтобы пройти дальше, нужен подвиг. Домашняя статистика у французов в Лиге Европы — две победы, над «Маккаби» и «Панатинаикосом» и одно поражение, в последнем туре от «Вильярреала».

«Милан» невнятно провёл минувший тур в чемпионате Италии. «Монца» — стабильный середняк лиги, сумела не только оказать серьёзное сопротивление, но и победить. Команда Пиоли отчаянно сражалась в меньшинстве и даже, казалось, сумела усилиями Жиру и Пулишича зацепить ничью. Однако два пропущенных мяча в самой концовке не позволили этого сделать. Итог — 2:4, «Милан» упустил возможность забраться на вторую строчку чемпионата. После уверенной победы в первой встрече миланцы вполне могут сбавить обороты и поберечь силы. Забивать в первую очередь необходимо «Ренну». Тем более что уже в это воскресенье команду Стефано Пиоли ждёт важнейший матч с «Аталантой».

Хозяева будут много атаковать, «Милан» наверняка будет играть на контратаках, вероятно, в такой игре отличиться смогут и те и другие. Предлагаю ставку — обе забьют», — приводит слова Зигаева «СтавкаТВ».