«Авангард» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Лада».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.41.

«В Омске готовность «Джи-Драйв-Арены» к плей-офф проверит тольяттинская «Лада», которая сыграет с местным «Авангардом».

20 февраля подопечные Михаила Кравца здесь же встречались с «Автомобилистом» и оказались сильнее екатеринбургской команды — 4:2. И омичи вновь вышли на первое место в Восточной конференции — 90 очков в 65 матчах. Томаш Юрчо сделал дубль, ещё по шайбе добавили Валентин Пьянов и Иван Николишин. Причём «ястребы» вели 4:0.

Ну а «Лада» встречалась во вторник в гостях с новосибирской «Сибирью». И команда Олега Браташа проиграла всухую — 0:3. При этом волжане всё ещё могут сменить свою седьмую строчку на одну повыше перед плей-офф. Но так ли это важно? Наверное, надо просто играть в свою силу и готовиться к играм на вылет. А вот хозяевам победа нужнее. Всё-таки упускать возможность выиграть всю регулярку не стоит.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Эта игра станет четвёртой между омичами и тольяттинцами. Две победы в активе «Авангарда», одна у «Лады». 6 января «ястребы» обыграли «вазовцев» на своём льду 5:3. Нечто похожее будет и на этот раз – победа сибиряков в основное время», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».