«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги Европы в Италии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд».

Ставка: проход «Ромы» за 1.68.

«Обсудим матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Фейеноордом». Интересная первая игра была, которая завершилась вничью со счётом 1:1. То «Рома» создавала моменты, то соперник перехватывал инициативу. Содержательная игра была с равными шансами на успех. В концовке «Фейеноорд» выглядел лучше, а «Рома» играла уже откровенно на ничью.

В чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» располагается на третьем месте — и там шансов на титул никаких. После прихода де Росси на пост наставника «Ромы» команда полностью преобразилась и изменила игровую схему.

Обе команды в паузе между очными матчами выиграли свои встречи. «Рома» выиграла со счётом 3:0, причём многие лидеры получили отдых. Пауло Дибала вообще не появился на поле. По составу и по игре мне кажется, что сейчас «Рома» сильнее «Фейеноорда» и должна проходить дальше. За счёт того что «Рома» сейчас играет раскрепощённо, она победит и пройдёт дальше.

Мои два прогноза на этот матч: проход «Ромы» и тотал «Ромы» больше 1.5 мяча. Римляне сейчас играют раскрепощённо и в атаку, поэтому должны забивать много», — приводит слова Мора «РБ Спорт».