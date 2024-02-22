«Рома» — «Фейеноорд»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы 22 февраля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд».

Ставка: победа «Ромы» за 2.10.

«Рома» примет «Фейеноорд» на стадионе «Олимпико» в Риме. Встреча пройдет в рамках ответной стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Первая встреча между «Ромой» и «Фейеноордом» завершилась ничьей и оставила массу незакрытых вопросов. Игра проходила больше под контролем хозяев поля, они выиграли и по xG, и по ударам в створ, ну, а также больше владели мячом. Но в итоге крепкая оборона гостей не дала им реализовать свои планы.

После этого матча «Рома» уничтожила на выезде «Фрозиноне» и всё больше приближается к пятерке лидеров, утверждаясь в статусе одной из крепких команд Серии А, а ведь при Жозе Моуриньо такого не было. «Волки» играли довольно нестабильно, могли с трудом обыграть середняка или вообще проиграть аутсайдеру, но сейчас совершенно другая ситуация. Даже в проигранной битве с «Интером» римляне вели в счете и при должном усердии могли рассчитывать на успех.

В домашних стенах «Рома» еще опаснее. Исключением здесь является лишь тот же матч против «нерадзурри». В остальных случаях соперники были переиграны или даже уничтожены, ну, все кроме «Аталанты», матч с которой был сыгран вничью. И в преддверии ответной игры с «Фейеноордом» это можно считать одним из главных козырей «Ромы». Кроме того, новоиспеченный тренер «Ромы» Даниэль Де Росси еще не побеждал как специалист и в отличие от того же Моуриньо голоден до побед.

«Фейеноорд» тоже может похвастаться неплохой статистикой, но лишь во внутреннем чемпионате. А на выезде в еврокубках у нидерландцев дела совсем плохи. Три поражения в трех играх Лиги чемпионов на групповом этапе. Конечно, это турнир другого уровня. Но что-то мне подсказывает, что «Рома» сейчас там смотрелась бы не хуже, чем «Лацио», «Атлетико» и «Селтик». Уверен, что в ответном матче римляне одолеют своего соперника и пройдут дальше», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».