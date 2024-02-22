«Марсель» — «Шахтёр»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги Европы во Франции

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Марсель» — «Шахтёр».

Ставка: победа «Марселя» и обе забьют за 3.10.

«Марсель» продолжает падение в Лиге 1. Очередное поражение, на этот раз от «Бреста» (0:1), откинуло провансальцев ещё на одну строчку назад. Теперь они девятые, а отставание от зоны еврокубков уже шесть очков. После матча в отставку был отправлен главный тренер Дженнаро Гаттузо. Ему на смену пришёл Жан-Луи Гассе, бывший главный тренер сборной Кот-д’Ивуара. Тренера уволили в разгар кубка наций, после чего Кот-д’Ивуар умудрился выиграть турнир. Гассе уже шестой главный тренер «Марселя» за пять лет. Теперь именно ему придётся вытаскивать южан из провалов этого сезона. При этом в еврокубках бело-голубые по-прежнему уступили лишь раз, в игре последнего тура с «Брайтоном».

В чемпионате Украины сезон пока не вышел с зимних каникул, поэтому у команды Марино Пушича было время на отдых между двумя матчами с «Марселем». В первой игре плей-офф «Шахтёр» был очень близок к поражению: сравняли счёт на 90+3-й минуте.

Встреча на «Велодроме» обещает нам немало опасных моментов. И те и другие не в лучших кондициях, но в пользу «Марселя» говорит эффект смены тренера. Часто после изменений в тренерском штабе команда преображается и на эмоциях показывает результат. Прогнозом на эту игру предлагаю взять победу «Марселя» и обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».