«Марсель» — «Шахтёр»: ставка Александра Мостового на игру 1/16 финала Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» — «Шахтёр» Донецк.

Ставка: победа «Марселя» за 1.70.

«Марсель» должен был побеждать «Шахтёр» ещё в первом матче, но дважды упустил победу по ходу игры, и теперь всё решится во Франции. Однако вряд ли это осложняет ситуацию для «провансальцев», ведь дома побеждать обычно проще, чем на выезде. Тем более, дома «Марсель» играет куда лучше. Они не проигрывают в родных стенах уже 15 матчей, а в еврокубках так вообще набрали 7 очков из девяти возможных. «Шахтёру» здесь, пожалуй, особо нечем крыть.

Игровые результаты «горняков», как и в преддверии первой игры, оценить весьма сложно. Команда провела лишь один официальный матч в текущем году (как раз с «Марселем»). А по контрольным судить не берусь, там выполняют совершенно другие задачи.

Самой громкой новостью перед ответной битвой «Марселя» и «Шахтёра», кстати, стало довольно неожиданное увольнение главного тренера французской команды Дженнаро Гаттузо. Да, в чемпионате «провансальцы» совершенно не впечатляют, уступив в 2024 году два раза и сыграв вничью в трех играх. Единственной победой стал выигрыш у «Тионвилля» в Кубке Франции, у команды, которая выступает в национальном чемпионате 3, пятом уровне системы футбольных лиг Франции. И это точно нельзя считать достижением, а вот дальнейший вылет из турнира от скромного «Ренна» можно назвать провалом. Но полностью сезон провальным не посчитаешь, ведь как минимум команда вполне способна пробиться в 1/8 финала Лиги Европы и в чемпионате добраться зо зоны еврокубков.

Кажется, с отставкой немного поспешили. И в целом непонятно, как это отразится на предстоящей игре. Но я по-прежнему уверен, что «Марсель» сильнее «Шахтёра» и обязан побеждать и проходить дальше», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».