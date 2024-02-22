«Будё-Глимт» — «Аякс»: прогноз Павла Погребняка на матч Лиги конференций в Норвегии

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Аякс».

Ставка: победа «Аякса» за 2.83.

«Ответный матч 1/16 финала Лиги конференций. Один из самых огненных и загадочных поединков. В прошлом матче команды сыграли вничью (2:2), причем хозяева сравняли счет только в компенсированное время.

Несмотря на то что это был первый официальный матч чемпиона Норвегии после межсезонья, команда выглядела очень достойно. Игроки продемонстрировали хороший футбол и бойцовские качества. «Аякс» очень боевая команда, правда, теряют очки в чемпионате, а выход в 1/8 финала все же под большим вопросом.

Одолеть чемпиона Норвегии на выезде будет сложно, но все же возможно. Нас ждет эмоциональный и результативный поединок. Поставлю на победу «Аякса» с кэфом 2,83», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».