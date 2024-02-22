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«Будё-Глимт» — «Аякс»: прогноз Павла Погребняка на матч Лиги конференций в Норвегии

«Будё-Глимт» — «Аякс»: прогноз Павла Погребняка на матч Лиги конференций в Норвегии
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Аякс».

Ставка: победа «Аякса» за 2.83.

«Ответный матч 1/16 финала Лиги конференций. Один из самых огненных и загадочных поединков. В прошлом матче команды сыграли вничью (2:2), причем хозяева сравняли счет только в компенсированное время.

Несмотря на то что это был первый официальный матч чемпиона Норвегии после межсезонья, команда выглядела очень достойно. Игроки продемонстрировали хороший футбол и бойцовские качества. «Аякс» очень боевая команда, правда, теряют очки в чемпионате, а выход в 1/8 финала все же под большим вопросом.

Лига конференций . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Одолеть чемпиона Норвегии на выезде будет сложно, но все же возможно. Нас ждет эмоциональный и результативный поединок. Поставлю на победу «Аякса» с кэфом 2,83», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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