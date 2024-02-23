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«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Реал Сосьедад» – «Вильярреал».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.80.

«Вильярреал» очень неудачно выступает в этом чемпионате, никогда команда так низко не опускалась. Мы уже привыкли, что этот клуб стучится в топ-5 испанского чемпионата по итогам сезона и получает место в еврокубках.

Испания - Примера . 26-й тур
23 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» выступает чуть лучше. Пока команда ещё имеет шанс, чтобы в Лиге Европы выступить неплохо, несмотря на поражение в первом матче от «ПСЖ». Мы внимательно следим за командой, потому как там выступает наш футболист Захарян, и я думаю, что при своих болельщиках он и его команда и обязаны обыгрывать «Вильярреал». Моя ставка на победу хозяев», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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