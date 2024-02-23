«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Реал Сосьедад» – «Вильярреал».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.80.

«Вильярреал» очень неудачно выступает в этом чемпионате, никогда команда так низко не опускалась. Мы уже привыкли, что этот клуб стучится в топ-5 испанского чемпионата по итогам сезона и получает место в еврокубках.

«Реал Сосьедад» выступает чуть лучше. Пока команда ещё имеет шанс, чтобы в Лиге Европы выступить неплохо, несмотря на поражение в первом матче от «ПСЖ». Мы внимательно следим за командой, потому как там выступает наш футболист Захарян, и я думаю, что при своих болельщиках он и его команда и обязаны обыгрывать «Вильярреал». Моя ставка на победу хозяев», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».