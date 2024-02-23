«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: во сколько начало, где смотреть и какой прогноз

23 февраля состоится матч 26-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Начало – в 23:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Okko.

Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.76. Шансы «жёлтой подлодки» оцениваются в 4.80. На ничью дают коэффициент 3.75.

Аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

Подопечные Иманола Альгуасиля в хорошей форме. Команда находится на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков в 25 матчах. Клуб выиграл 10 встреч и столько же завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Реал Сосьедад» провёл 12 игр, в которых одержал пять побед.

Испанские журналисты критикуют игру Захаряна, сравнивая его с Валерием Карпиным, который ранее выступал за «Реал Сосьедад». Они говорят, что действующий тренер сборной России был исторически важным футболистом для команды.

Подопечные Марселино неплохо выступили в последних пяти встречах в чемпионате Испании. Помимо «Хетафе», они завершили вничью матчи с «Мальоркой» (1:1), «Кадисом» (0:0) и «Алавесом» (1:1), а победили «Барселону» (5:3).

«Вильярреал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 26 очков в 25 встречах. «Жёлтая подлодка» на выезде провела 12 матчей и одержала три победы.