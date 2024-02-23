«Болонья» — «Верона»: когда матч Серии А, фаворит игры, прогнозы и ставки

23 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Верона». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.60. Успех жёлто-синих оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Аналитики уверены, что матч «Болонья» — «Верона» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

«Болонья» проводит один из лучших сезонов за последние 10 лет. Она располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А и ведёт активную борьбу с «Аталантой» за попадание в зону Лиги чемпионов. У команд одинаковое количество очков, но у красно-синих хуже дополнительные показатели.

У «Вероны» дела идут далеко не так здорово, как у «Болоньи». Она располагается в зоне вылета — на 18-м месте. У занимающего безопасную 17-ю строчку «Сассуоло» столько же очков, но имеется игра в запасе. Удастся ли «мастифам» избежать вылета в Серию В?

Подопечные Марко Барони выиграли только 4 из 25 матчей в первенстве, а также восемь встреч завершили вничью. За этот период времени они забили только 23 гола, а пропустили — 34. Бóльшую часть очков жёлто-синие набрали на домашнем стадионе и во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами.