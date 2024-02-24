«Бавария» — «РБ Лейпциг»: фрибет до 30 тысяч рублей к матчу Бундеслиги

24 февраля состоится матч Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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В трёх последних матчах во всех турнирах «Бавария» уступила «Байеру» (0:3), «Лацио» (0:1) и «Бохуму» (2:3). Она впервые за восемь лет потерпела три поражения кряду. Сообщается, что руководство мюнхенцев может отправить Томаса Тухеля в отставку, даже не дожидаясь окончания сезона, в том случае, если команда проиграет предстоящий матч. К слову, отставание от возглавляющего турнирную таблицу чемпионата Германии «Байера» увеличилось до восьми очков.

Благо для мюнхенцев, у «Лейпцига» тоже наблюдается спад. В последних семи матчах в Бундеслиге он победил только «Унион» (2:0) и мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2:0). Также «красные быки» сыграли вничью с «Вердером» (1:1) и «Аугсбургом» (2:2). Уступили они «Айнтрахту» (0:1), «Байеру» (2:3) и «Штутгарту» (2:5).

Примечательно, что обе победы подопечные Марко Розе одержали на домашнем стадионе. Из-за поражений клуб спустился на пятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от располагающейся на четвёртой строчке дортмундской «Боруссии» составляет одно очко.

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