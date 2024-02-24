«Борнмут» — «Ман Сити»: зарегистрируйся и получи бонус до 30 тысяч рублей к матчу АПЛ!

24 февраля состоится матч 26-го тура АПЛ «Борнмут» — «Ман Сити». Начало – в 20:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Подопечные Андони Ираолы в кризисе, поэтому находятся на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков в 24 матчах. Клуб выиграл семь встреч и столько же завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Борнмут» провёл 11 игр, в которых одержал три победы.

В последних пяти матчах в АПЛ «вишни» выступили неудачно. Кроме «Ньюкасла», они сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и «Ноттингем Форест» (1:1), а уступили «Ливерпулю» (0:4) и «Фулхэму» (1:3). Невооружённым глазом видно, как плохо отрабатывает защита клуба.

«Ман Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 56 очков в 25 встречах. На выезде клуб провёл 12 матчей, одержал восемь побед, забив при этом 27 мячей. Отметим, что лучший бомбардир клуба — это Эрлинг Холанд, который записал в актив 17 голов и сделал пять результативных передач в чемпионате Англии.

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