«Арсенал» — «Ньюкасл»: зарегистрируйся и получи бонус до 30 тысяч рублей к матчу АПЛ!

24 февраля состоится матч 26-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

В последних пяти матчах в чемпионате Англии «Арсенал» победил «Кристал Пэлас» (5:0), «Ноттингем Форест» (2:1), «Ливерпуль» (3:1), «Вест Хэм» (6:0) и «Бёрнли» (5:0). «Канониры» расположились на третьей строчке турнирной таблицы. Отставание от мерсисайдцев составляет пять очков, но у них есть игра в запасе.

Казалось, подопечные Микеля Артеты набрали фантастическую форму и готовы обыграть абсолютно любого соперника. Однако в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов они сенсационно уступили «Порту» (0:1). Примечательно, что за весь матч лондонцы не нанесли ни одного удара в створ.

Для «Ньюкасла» сезон складывается совсем неудачно. Он располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от занимающего шестое место «Манчестер Юнайтед» составляет семь очков. Высока вероятность, что по итогам сезона «сороки» не попадут в зону Лиги Европы.

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