«Арсенал» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.97.

«Арсенал» и «Ньюкасл» встретятся в рамках 26-го тура чемпионата Англии. На неделе «канониры» достаточно обидно для себя проиграли «Порту» в Лиге чемпионов. Так что сейчас они, я думаю, будут особенно мотивированы.

Конечно, мало что говорило о том, что «Арсенал» не сможет обыграть португальского соперника в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Да, стоит отдать должное «Порту» — это сильный и крепкий коллектив, который лёгких боёв соперникам не даёт. Но уж слишком успешно играла команда Артеты до встречи в еврокубке – 3:1 с «Ливерпулем», 6:0 с «Вест Хэмом» и 5:0 с «Бёрнли». Хотя последние две победы были ожидаемыми – оба соперника испытывают проблемы и редко выигрывают в последнее время.

Стоит отметить, что «Арсенал» играет почти без изменений в основном составе. Всё ещё отсутствуют у команды Жезус и Зинченко. Учитывая этот факт, было не так удивительно видеть довольно пассивную игру «пушкарей» с «Порту» — много владел мячом представитель Англии, но моменты не так часто создавал. Собственно, противник сумел забить единственный мяч только на последних минутах.

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Но для «Арсенала», конечно, ничего не потеряно в ЛЧ – есть ещё ответная встреча. Если всё-таки возвращаться к АПЛ, то там дела у команды идут очень хорошо. В таблице команда Артеты идёт на третьем месте и несколько очков уступает «Ман Сити» с «Ливерпулем». Любая ошибка соперников — и «канониры» могут снова вернуться на верхушку турнирной таблицы. Это было бы неудивительно, учитывая высокий уровень «Арсенала» в этом сезоне.

«Ньюкасл» же в последнее время проводит нестабильные встречи, много забивает и столько же пропускает. Так, дважды за три игры клуб сыграл результативную ничью – 4:4 с «Лутон Таун» и 2:2 с «Борнмутом». Между этими противостояниями подопечные Хау ещё победили «Ноттингем Форест», дважды пропустив от него – 3:2.

Но в любом случае такие результаты лучше, чем череда поражений, которая была у «Ньюкасла» в начале года. В таблице Премьер-лиги команда пока идёт не так высоко – на восьмом месте. От зоны еврокубков «сороки» отстают на 10 очков, которые им, думаю, будет тяжело преодолеть.

Я тут считаю «Арсенал» фаворитом. Клуб после проигрыша «Порту» будет мотивирован. К тому же чемпионская гонка в АПЛ в самом разгаре. Так что подопечные Артеты обязаны выигрывать у «Ньюкасла», выступающего в последние месяцы далеко не лучшим образом», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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