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«Барселона» — «Хетафе»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Барселона» — «Хетафе»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Барселона» – «Хетафе».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.11.

«Барселона» играет дома, так что рассуждать, кто в этой паре фаворит – даже не серьёзно. В последнем туре в тяжёлой борьбе «Барса» обыграла «Сельту» благодаря двум пенальти. Между двумя испанскими турами была ещё и игра Лиги чемпионов. Тем не менее уверен в том, что «Барселона» нынче не делит турниры на значимые и менее значимые и каждая игра для команды сверхважная.

Испания - Примера . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все привыкли видеть легендарный испанский клуб в финалах Лиги чемпионов и на вершине своего чемпионата. Но это в нынешнем сезоне вряд ли случится. Матч с «Хетафе», тем более дома, нужно рассматривать только как очередные три очка в копилку и никак по-другому. Мало того, думаю, что «Барселона» выиграет уверенно, в два, а может, даже и в три гола. Но три мяча она забивать обязана», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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