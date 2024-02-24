«Барселона» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» – «Хетафе» в 26-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Барселона» сыграет свой матч чемпионата дома с «Хетафе». Измождённая «Барселона», тяжёлая «Барселона», не очень хорошо и уверенно себя чувствующая последнее время. Хотя Хави говорит об обратном — что он доволен игрой своей команды, но недоволен тем, что она выпускает нити игры из своих рук, что не всегда «Барсе» удаётся игру контролировать. Перепады в игре у «Барселоны» действительно очень серьёзные. И с «Наполи» вроде неплохо смотрелись, но в итоге пропустили единственный удар в створ ворот и сыграли вничью – 1:1. Это неплохой результат для еврокубковой игры перед ответной домашней встречей.

В чемпионате у «Барсы» свои идеологические задачи и, разумеется, будет ротация состава. Разумеется, придётся чуть подкорректировать группу атаки. Левандовски сейчас забивает в каждом матче, он должен играть. Но впереди, может быть, подустал Ламин Ямал, в последних матчах он не так ярок. Витор Роке, скорее всего, получит свой шанс сыграть. Рафинья с первых минут выйдет.

Но «Хетафе» не так прост. «Хетафе» Пепе Бардаласа может и посадить «Барселону» на мелкий фол, не дать команде разбежаться. Ну и сам «Хетафе» может впереди что-то организовать — тот же Борха Майораль или Гринвуд могут убежать и наказать «Барселону», которая пропускает, как уже неоднократно было сказано, практически в каждом матче.

На вариант «обе забьют» дают хороший коэффициент 1.85. Где-то и когда-то «Барселона» всё-таки должна будет в ближайшее время сыграть на ноль, но вот мне почему-то кажется, что это не должно произойти в матче с «Хетафе», — приводит слова Генича «РБ Спорт».