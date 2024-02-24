«Борнмут» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити» в 26-м туре Английской премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ман Сити» и ТМ 3.5 за 2.40.

«Сити» в последнее время не очень результативно играет в чемпионате, как будто вымучивает победы. Появились проблемы в реализации. Может быть, по той причине, что Холанд много пропустил и команде приходится сыгрываться заново. Альварес на острие играл иначе.

«Борнмут» очень прилично выглядит. Сейчас не самая лучшая серия, но по ходу сезона всякое бывает. Тем не менее все отмечают работу Ираолы, испанский тренер здорово себя проявил в Примере. И теперь в Англии заслужил авторитет. В прошлом туре «Борнмут» отнял очки у «Ньюкасла» в гостях. За выживание он точно бороться не будет.

В первом круге «Ман Сити» крупно выиграл – 6:1. Думаю, это был хороший урок для Ираолы, он построит игру иначе. И на своем поле все-таки попроще.

Но все-таки не верю, что «Борнмут» помешает «Манчестеру» выиграть и снова приблизиться к «Ливерпулю» вплотную. Но точно будет тяжело. Поставлю на победу «Сити» через тотал меньше 3,5. Может быть, 2:0 или 2:1», — приводит слова Титова «РБ Спорт».