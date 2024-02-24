«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз Егора Титова на встречу АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» в 26-м туре английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 2.00.

«Фулхэм» в этом сезоне крепкий середняк. Никаких проблем с сохранением прописки не будет. Команда может играть относительно спокойно, без внутреннего давления. Но это домашняя команда. Я так посмотрел, в 12 гостевых матчах взяли всего семь очков, пропускают на выезде в среднем больше двух мячей. А тут играть в гостях с «Манчестер Юнайтед», который, может быть, не самый цельный футбол в АПЛ демонстрирует, но точно сейчас уверен в собственных силах, особенно после гостевых побед над «Астон Виллой» и «Лутоном».

Конечно, определённой проблемой станет травма Хойлунда, который разошёлся. Но мне кажется, что Гарначо и Рашфорд способны его заменить. Вполне. К тому же есть умница Фернандеш, который сам в одиночку может решить судьбу любого матча.

Думаю, «МЮ» удлинит свою победную серию. Ставлю на него с форой (-1). «Фулхэм» больше концентрируется на домашних встречах. Здесь у него шансов мало», — приводит слова Титова «РБ Спорт».