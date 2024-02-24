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«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Англии

«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Англии
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» в 26-м туре английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 3.5 за 2.75.

«Арсенал» в чемпионате в последних турах и в Лиге чемпионов против «Порту» на выезде – это две разные команды, как выяснилось. Забивали помногу в АПЛ, а в Португалии встретили серьёзнейшее сопротивление и ничего не смогли показать. Да, какое-то давление создавали, подходы были, но ничего не забили, да и шансов особо не было. Ещё и пропустили в компенсированное время после шикарного удара. И ещё придётся у опытного «Порту» отыгрываться.

Думаю, «канониры» выйдут на этот матч с «Ньюкаслом» с запредельным настроем. Надо выигрывать, чтобы оставаться в чемпионской гонке. Нужно реабилитироваться за Лигу чемпионов, а ещё за первый круг, когда уступили «Ньюкаслу» на его поле.

«Ньюкасл» давно не проигрывает – больше месяца, но регулярно очень много пропускает. В обороне проходной двор. И я думаю, что лондонцы с их атакой разберут эту защиту. Пропустить могут, но сами забьют много.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне нравится ставка на победу «Арсенала» и тотал больше 3,5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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