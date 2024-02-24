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«PFL против Bellator»: полный кард боёв, во сколько начало, где смотреть

«PFL против Bellator»: полный кард боёв, во сколько начало, где смотреть
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В ночь с 24 на 25 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир «PFL против Bellator». Наконец-то бойцы этих двух промоушенов смогут выяснить, кто из них сильнее. В карде запланировано два чемпионских поединка, но не меньший интерес вызывает дебют Вадима Немкова в тяжёлом весе.

Смотреть все бои «PFL против Bellator» можно в прямом эфире на платформе Okko. Начало турнира запланировано на 20:00 мск.

Полный кард турнира «PFL против Bellator»

  • Малик Басахел – Винисиус Перейра;
  • Бьяджо Али Уолш – Эммануэль Паласио;
  • Абдулла Аль-Катани – Эдукондал Рао;
  • Кларесса Шилдс – Келси ДеСантис;
  • Габриэль Алвес Брага – Аарон Пико;
  • Рэй Купер III – Джейсон Джексон;
  • Клэй Коллард – Эй Джей Макки;
  • Тиаго Сантос – Йоэль Ромеро;
  • Бруно Каппелоцца – Вадим Немков;
  • Хесус Пинедо – Патрисио Фрейре;
  • Импа Касанганай – Джонни Эблин;
  • Ренан Феррейра – Райан Бейдер.

Поединок ученика Фёдора Емельяненко с Бруно Каппелоццей начнётся не ранее 2:00 мск. Вадим Немков выступает в роли фаворита: на его победу дают поставить с коэффициентом 1.15. Шансы бразильца оценили в 6.50.

Также эксперты выделили фаворита в главном событии, победитель которого получит возможность подраться с Фрэнсисом Нганну. Ренан Феррейра идёт в качестве фаворита в поединке с Райаном Бейдером. На его победу предлагают поставить за 1.69, а на американца дают 2.18.

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