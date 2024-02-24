«PFL против Bellator»: полный кард боёв, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 24 на 25 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир «PFL против Bellator». Наконец-то бойцы этих двух промоушенов смогут выяснить, кто из них сильнее. В карде запланировано два чемпионских поединка, но не меньший интерес вызывает дебют Вадима Немкова в тяжёлом весе.
Смотреть все бои «PFL против Bellator» можно в прямом эфире на платформе Okko. Начало турнира запланировано на 20:00 мск.
Полный кард турнира «PFL против Bellator»
- Малик Басахел – Винисиус Перейра;
- Бьяджо Али Уолш – Эммануэль Паласио;
- Абдулла Аль-Катани – Эдукондал Рао;
- Кларесса Шилдс – Келси ДеСантис;
- Габриэль Алвес Брага – Аарон Пико;
- Рэй Купер III – Джейсон Джексон;
- Клэй Коллард – Эй Джей Макки;
- Тиаго Сантос – Йоэль Ромеро;
- Бруно Каппелоцца – Вадим Немков;
- Хесус Пинедо – Патрисио Фрейре;
- Импа Касанганай – Джонни Эблин;
- Ренан Феррейра – Райан Бейдер.
Поединок ученика Фёдора Емельяненко с Бруно Каппелоццей начнётся не ранее 2:00 мск. Вадим Немков выступает в роли фаворита: на его победу дают поставить с коэффициентом 1.15. Шансы бразильца оценили в 6.50.
Также эксперты выделили фаворита в главном событии, победитель которого получит возможность подраться с Фрэнсисом Нганну. Ренан Феррейра идёт в качестве фаворита в поединке с Райаном Бейдером. На его победу предлагают поставить за 1.69, а на американца дают 2.18.