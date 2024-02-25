«Милан» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Милан» — «Аталанта» в 26-м туре итальянской Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.95.

«Команды уже несколько раз встречались в этом сезоне, и всё это было не в пользу «Милана». Проиграли и в кубковой встрече дома, и в чемпионате на выезде. Матчи были голевыми, и те и другие старались атаковать, созидать, но «Аталанта» была удачливее. В кубковой игре Миранчук заработал решающий пенальти. Здесь он тоже должен выйти с первых минут. Вообще «Аталанта» в отличной форме. Сейчас её соперникам не позавидуешь. Много создают, реализация хорошая. Будет интересно, как сыграют со «Спортингом» в следующем раунде еврокубка.

«Милан» вышел дальше в Лиге Европы, но проиграл «Ренну», много пропустив. До этого пропустили много от «Монцы» и проиграли. Мне казалось, что чуть наладили игру сзади. Но нет, и близко этого нет. Поэтому здесь ничего выдумывать не буду. Поставлю на то же, что заходило в двух предыдущих матчах сезона между этими командами, – «обе забьют и тотал больше 2.5». На ноль против такого сильного соперника миланцы не сыграют, но и их атака с Леау, Жиру и Лофтус-Чиком почти всем забивает», — приводит слова Титова «РБ Спорт».