«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на финальный матч Кубка лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль» в финале Кубка английской лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.20.

«Первый трофей будет разыгран в Англии. И в последние годы «Челси» — «Ливерпуль» чуть ли не самая частая пара в финалах кубковых турниров. Играли очень много раз. И преимущество, на мой взгляд, на стороне команды Клоппа. Для него этот финал один из последних у руля мерсисайдцев. Думаю, его футболисты мечтают подарить трофей напоследок.

Непростая ситуация у «Ливерпуля» с травмированными. Многие лидеры точно не сыграют. Салах, Нуньес и ещё парочка человек под вопросом. Тем не менее команда-то на ходу. Это видно невооружённым глазом. Пропустили от «Лутона» на неделе и как будто не заметили. Отыгрались очень просто, ещё и крупно победили.

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От «Челси» и не знаешь, чего ждать. Команда загадочная для меня. То выдаёт классные по качеству игры с «Манчестер Сити», то просто проваливается во встречах с середняками и аутсайдерами. Нестабильность – это про «Челси».

Мне кажется, командного опыта всё-таки больше у «Ливерпуля». И мотивация порадовать Клоппа серьёзная, нельзя это недооценивать. За тренера футболисты могут играть. Так что ставлю на победу «красных» в основное время», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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