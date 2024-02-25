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«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на финальную игру Кубка лиги

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на финальную игру Кубка лиги
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Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: ТМ 5.5 ЖК за 1.79.

«Поговорим о финале Кубка английской лиги, в котором на «Уэмбли» сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Это большое событие.

Матч очень ценный для Почеттино и Клоппа. С Клоппом всё понятно — это его последний сезон в Англии. Охота за четырьмя трофеями в самом разгаре. Можно будет уйти очень красиво. В чемпионате Англии «Ливерпуль» невероятно хорош.

У Почеттино совсем другая история. Там идёт охота за сердцами болельщиков. «Челси» пока играет нестабильно, может провести классную встречу с «Манчестер Сити», а до этого уступить «Вулверхэмптону».

Я бы в этой игре обратил внимание на судью. Крис Кавана будет работать на этом матче. Кажется, что в таком сражении он будет вести себя аккуратно, потому что понимает цену каждой жёлтой карточки. Да и в целом он нечасто их показывает — 4,5 карточки в среднем за игру, а всего на его счету 63 предупреждения. В последних трёх матчах он и до пяти не добирает этих ЖК.

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Учитывая статус этого матча, Кавана будет миролюбив и будет давать играть. У «Ливерпуля» много травмированных, поэтому также надо ценить свой состав. «Челси» вряд ли будет так сразу играть в кость. Я жду здесь мало жёлтых карточек, то есть ТМ 5.5», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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