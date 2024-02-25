«Бетис» — «Атлетик»: прогноз Егора Титова на встречу Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Бетис» – «Атлетик» в 26-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: «Атлетик» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.80.

«Бетису» точно не могу позавидовать. Огромные проблемы с составом. А обойма у испанского клуба не как у лидеров АПЛ. Там нет такого уровня скамейки. И севильцы в чемпионате с перепадами играют, вылетели от «Динамо» Загреб в еврокубке, не сумев выиграть ни в гостях, ни дома. В общем, почти в кризисе команда.

А Бильбао ждёт ответного матча с «Атлетико» в Кубке Испании, но и в чемпионате продолжает бороться за место в четвёрке. Шансы есть. В прошлом туре в красивом матче обыграли «Жирону» у себя дома. И здесь для меня баски выглядят фаворитами. Игра есть, команда хорошо разбирает соперников, знает, на что нужно давить. Состав отличный, нет проблем с травмированными.

«Бетис» ещё будет после матча в четверг в Хорватии. Ставлю на то, что «Атлетик» не проиграет при тотале больше 1.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».