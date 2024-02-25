«Бетис» – «Атлетик»: прогноз Константина Генича на игру Примеры 25 февраля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» – «Атлетик» в 26-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: «Атлетик» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.

«Бетис» дома сыграет против «Атлетика» Бильбао. И здесь, конечно, чудовищная кадровая ситуация у «Бетиса». Очень сложно сейчас подбирать состав Мануэлю Пеллегрини, много травмированных футболистов. Некоторые футболисты явно не в форме. Голы «Бетису» даются с большим трудом. И ещё у «Бетиса» была очень тяжёлая поездка на еврокубковый матч с загребским «Динамо».

Бильбао посвежее. Команда хорошо бежит. Она играла в понедельник, всю неделю к этому матчу готовилась. И у Бильбао нет таких серьёзных кадровых проблем, как у «Бетиса». Я думаю, что здесь и разброс по коэффициентам в линии в пользу Бильбао тоже, пожалуй, объективно и адекватно оценивает состояние команд на данный момент. Виллиан Жозе не в форме, отсутствие Иско — это большие проблемы для нынешнего «Бетиса». Но севильцы умеют играть в обороне, достаточно качественно это делают.

Я думаю, что матч будет «низовой», но в этой встрече «Атлетик» Бильбао проиграть не должен. Мой прогноз на матч — «Атлетик» Бильбао не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.75. Всё-таки физически Бильбао должен выглядеть посвежее в этом матче», — приводит слова Генича «РБ Спорт».